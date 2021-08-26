Корейський автовиробник покаже новий кросовер 1 вересня.

Цього літа Kia зняла покрови з міжнародного варіанту нового покоління Sportage. Тепер готується офіційна прем’єра європейської версії моделі, що відрізняється від глобального Sportage довжиною колісної бази та в інших аспектах. Усі подробиці будуть розкриті 1 вересня.

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Автовиробник опублікував серію тізерів, судячи з яких у “короткого” європейського Sportage будуть нові бампери спереду й ззаду, інакші задні віконні стійки та вікно двері багажника. На ескізах жовто-зелений Sportage показаний у виконанні GT Line з великими колесами та чорним дахом.

Sportage для Південної Кореї, Північної Америки, Китаю та інших країн має колісну базу у 2755 мм, тоді як у європейської версії моделі буде приблизно на 100 мм коротшою. Передбачається, що кросовер отримає ряд інших змін, включаючи налаштування підвіски та вибір силових агрегатів.

Kia вже оголосила, що впродовж кількох тижнів на Мюнхенському автосалоні 2021 року буде представлена ​​плагін-гібридна версія Sportage. Силова установка поєднуватиме 1,6-літровий турбомотор з електродвигуном та літій-іонним акумулятором на 13,8 кВт-год.

Тим часом глобальний Sportage доступний з 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 180 к.с., 2-літровим дизелем на 186 к.с., а також 230-сильним гібридом на основі 1,6-літрового T-GDi.

Очікується, що продажі Kia Sportage нового покоління з'явиться у продажу в Європі у першій половині наступного року.

Фото: європейська версія Kia Sportage 2022 / Kia