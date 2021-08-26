Корейский автопроизводитель покажет новый кроссовер 1 сентября.

Этим летом Kia сняла покровы с международного варианта нового поколения Sportage. Теперь готовится официальная премьера европейской версии модели, которая отличается от глобального Sportage длиной колесной базы и в других аспектах. Все подробности будут раскрыты 1 сентября.

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Автопроизводитель опубликовал серию тизеров, судя по которым у “короткого” европейского Sportage будут новые бамперы спереди и сзади, иные задние оконные стойки и окно двери багажника. На эскизах желто-зеленый Sportage показан в исполнении GT Line с большими колесами и черной крышей.

Sportage для Южной Кореи, Северной Америки, Китая и других стран имеет колесную базу в 2755 мм, тогда как у европейской версии модели будет примерно на 100 мм короче. Предполагается, что кроссовер получит ряд других изменений, включая настройку подвески и выбор силовых агрегатов.

Kia уже объявила, что в течение нескольких недель на Мюнхенском автосалоне 2021 года будет представлена плагин-гибридная версия Sportage. Силовая установка будет совмещать 1,6-литровый турбомотор с электродвигателем и литий-ионным аккумулятором на 13,8 кВт-ч.

Между тем глобальный Sportage доступен с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 180 л. с., 2-литровым дизелем на 186 л. с., а также 230-сильным гибридом на основе 1,6-литрового T-GDi.

Ожидается, что продажи Kia Sportage нового поколения начнутся в Европе в первой половине следующего года.

Фото: европейская версия Kia Sportage 2022 / Kia