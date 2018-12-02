Американці назвали машини з кращими і гіршими фарами. У 2018 році IIHS перевірив 165 автомобілів і 424 варіанти світлотехніки.

За даними Страхового інституту дорожньої безпеки США (IIHS), фари більше половини автомобілів, протестованих організацією в 2018 році, недостатньо освітлюють дорогу і засліплюють водіїв зустрічних машин. Найвищу оцінку за результатами тестування отримали лише 32 моделі з 165.

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Перші випробування фар IIHS провів у березні 2016 року. У тестах брала участь 31 модель і 82 варіанти світлотехніки. Тоді кращими визнали світлодіодні фари Toyota Prius v з функцією автоматичного управління дальнім світлом, а гіршими – галогенки BMW 3-Series. Наступні випробування, проведені в липні того ж року, виявили лідерів і аутсайдерів серед кросоверів: найгірший назвали оптику Honda HR-V, а найкращою – ED-фари Mazda CX-3.

Mazda CX-3

У 2018 році ІСБД перевірив 165 автомобілів і цілих 424 варіанти світлотехніки. 32 моделі отримали оцінку" добре", 58 – "прийнятно", 32 – "слабо", а ще 43 удостоїлися нижчого бала. Таким чином, виявилося, що фари 67 відсотків протестованих автомобілів не відповідають чинним вимогам безпеки. Найвищі оцінки отримала оптика Генезис G90 і Лексус. "Хорошими" також назвали фари опціональні Шевроле Вольт, Генезис телефону G80, Мерседес-Бенц Е-класу і Тойота Камрі. Рейтинг Poor отримали Хонда HR-V і Тойота с-HR та Інфініті QX60.

Автомобілі, які в 2018 році за роботу фар отримали оцінку "добре" або "задовільно".

Тести IIHS проводяться в темний час доби. За допомогою спеціальних сенсорів для кожного типу оптики вимірюється кількість світла на прямих і в чотирьох типах поворотів (правий і лівий віражі, плавний і різкий повороти). Оцінки "добре" або "прийнятно" в цих тестах дозволяють отримати вищу нагороду Top Safety Pick+, що виставляється IIHS машинам, що показали кращі результати в краш-тестах.