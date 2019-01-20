Любимый автомобиль не хочется менять на другой. Именно поэтому такими транспортными средствами пользуются гораздо дольше.

Чаще всего владельцы отказываются продавать модели сегмента SUV, а средний срок владения такими авто составляет 8,5 лет, что на 15% превышает средний срок владении автомобилем.

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Также особый интерес вызывают седаны. Возглавил рейтинг Ford Expedition, которым владельцы пользуются около девяти лет.

Второе место досталось спорткару Chevrolet Corvette, который продают также через девять лет владения. Специалисты отмечают, что такие авто – вложение денег, а не обычное ТС. Тройку лидеров замыкает Toyota Sequoia, который водители держат во владении 8,9 лет.

Следом в рейтинге оказался Toyota 4Runner, благодаря владению в течении 8,8 лет, а за ним ещё одна модель производителя – Avalon со средним временем владения в 8,6 лет. Ford Explorer в среднем меняют раз в 8,4 года.