Совсем недавно закончилась неделя автомобильных аукционов, организованных компанией Barrett-Jackson в городе в Скоттсдейл, штат Аризона, США. Сейчас можно подвести итоги и огласить самые дорогие сделки прошедших торгов.

Эксклюзивные ретрокары, уникальные прототипы, быстрые суперкары и множество других интересных лотов было выставлено на торги. Лучшие из них были отобраны самими участниками аукциона. Рейтинг составлен на основе стоимости продажи каждого лота.

10 место - 2006 FORD GT HERITAGE EDITION - $ 495,000

На десятом месте уникальная лимитированная серия Ford GT под названием Heritage Edition. Всего было выпущено 343 экземпляра, отличительной особенностью которых была схема окраски, соответствующая цветам Gulf Racing. Впервые такая схема окраски была применена на оригинальной гоночной машине в 1960-х годах.

9 место - 1968 CHEVY CORVETTE L88 - $ 495,000

Главная особенность этого экземпляра - двигатель, обладающий заводской маркировкой L88. Он имеет объем семь литров и способен выдавать 427 л.с. мощности. От обычных Corvette тех же годов выпуска этот экземпляр отличают также усиленные тормозные механизмы и уникальная выхлопная система.



8 место - 1966 PROTOTYPE SHELBY GT-350 - $ 605 000

Это первый опытный прототип известного во всем мире Shelby GT-350. Он оборудован уникальным двигателем конструкции V8 объемом 4.7 литра (289 кубических дюйма). Автомобиль спроектирован в соответствии со всем требованиями SCCA.



7 место - 1969 CHEVY COPO CAMARO ZL1 - $ 770 000

Этот автомобиль был произведен под заказ в 1969 году. Он укомплектован эксклюзивным двигателем объемом семь литров (427 куб. дюймов) и уникальной для автомобилей американского производства 4-ступенчатой механической коробкой передач.

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6 место - 2019 CHEVROLET CORVETTE ZR1 - $ 925 000

Новый ZR1 еще не поступил в продажу. Первый, досерийный экземпляр был продан с целью благотворительности. Вся сумма, вырученная за продажу этого автомобиля, будет направлена на развитие программ реабилитации раненых военнослужащих.

5 место - 1965 CHEVROLET CORVETTE CUTAWAY COUPE - $ 1 100 000

Этот автомобиль начал свою жизнь в качестве обычного серийного Corvette и ничем не отличался от своих собратьев. Но затем его выбрали в качестве выставочного экземпляра и показывали на нескольких мировых автошоу того времени.



4 место - 1952 FERRARI 212 EUROPA - $ 1,100,000

Очень редкий автомобиль. За всю историю марки Ferrari было произведено всего 11 экземпляров. Этот автомобиль был экспонатом автосалона в Турине 1953 года. Открытых версий модели 212 было сделано немного больше – 88 экземпляров. Они тоже ценятся коллекционерами.



3 место - 2018 CHEVY CORVETTE CARBON 65 EDITION - $ 1 400 000

Ограниченная серия Corvette под названием Carbon 65. Выпущена специально к 65-летию бренда Corvette. Под капотом наддувный V8 объемом 6.2 литра. Все средства, вырученные от продажи автомобиля, ушли в фонд помощи ветеранам войны.



2 место - 2015 PORSCHE 918 SPYDER - $ 1 430 000

Porsche 918 Spyder – известный современный автомобиль. Он оснащен гибридной силовой установкой, созданной на основе 4,6-литрового двигателя мощностью 608 л.с.и электромотора мощностью 285 л.с. Вместе они выдают крутящий момент в 994 Нм. Данный экземпляр на момент продажи имел пробег в три тысячи километров.

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1 место - 2017 FORD GT - $ 2 500 000

Этот 2017 Ford GT является обычным мелкосерийным автомобилем. Он оборудован мотором объемом 3,5-литра, который выдает 647 лошадиных сил. Розничная цена подобных Ford GT составляет около 400 тыс. долларов. Рекордная сумма продажи на аукционе Barrett-Jackson связана с благотворительностью. Прежний владелец обязался пожертвовать всю сумму, вырученную от продажи автомобиля, на нужды общества аутистов Северной Каролине.