Трехдверный Range Rover SV Coupe будет показан в рамках Женевского автосалона. Решение о запуске его в серийное производство уже принято.

В Сети появились первые официальные изображения интерьера трехдверного кроссовера от Range Rover. Выпуск такого автомобиля планировался давно, об этом свидетельствуют шпионские фотографии полугодичной давности.

Читайте также: Jeep Grand Cherokee получил новую модификацию

На снимках, распространенных компанией Range Rover видно, что салон новинки будет четырехместным. Широкий центральный тоннель будет обшит деревом. В остальном Range Rover SV Coupe будет схож со своими пятидврными аналогами.

Читайте также: Volkswagen выпустит бюджетный кроссовер

Напомним, что первые Land Rover, впускавшиеся в семидесятых годах, были исключительно трехдверными. Пятидверные версии появились в начале восьмидесятых и постепенно вытеснили трехдверные варианты. Нынешняя версия Range Rover SV Coupe будет выпущена ограниченным тиражом 999 экземпляров. Ее появление приурочено к 70-летию марки.