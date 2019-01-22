Смаки українських споживачів різняться. Якщо в Києві найпопулярнішим автомобілем стала легкова Skoda Octavia, то в інших регіонах найбільшим попитом користувалися кросовери.

Як уже повідомляла асоціація “Укравтопром”, в минулому році український автопарк поповнили 81,8 тис. нових легкових автомобілів. В Асоціації визначили, в яких регіонах країни найбільший платоспроможний попит на нові авто.

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Майже третина нових легкових автомобілів в 2018 році отримала столичну прописку. У порівнянні з попереднім роком попит на автомобілі в Києві майже не змінився, зростання склало всього 1%. Найпопулярнішим автомобілем у киян стала Skoda Octavia. Київські номери отримали 979 нових авто цієї моделі.

Другим за обсягом регіональним ринком стала Харківська область, в якій було зареєстровано 7,3% реалізованих в Україні нових авто. При цьому, щодо 2017 року попит на автомобілі у жителів області зменшився на 9,5%. За підсумками року, автомобіль Mazda CX5 став фаворитом на ринку нових легкових автомобілів Харківщини, поповнивши автопарк області 285 екземплярами.

Дніпропетровська область охопила 7,2% ринку нових машин і це третій результат. У той же час споживча активність автомобілістів області знизилася на 2 відсотки. Бестселером ринку Дніпропетровської області став автомобіль KIA Sportage, вибір на користь якого зробили 226 жителів області.

На четвертому місці Київська область з часткою 6,9% і зростанням реєстрацій на 11 відсотків. Найпопулярнішим автомобілем на Київщині в минулому році був KIA Sportage, перевагу якому віддали 243 чол.

Замикає п'ятірку найбільших регіональних ринків Одеська область. Частка області на національному ринку нових легкових автомобілів склала 6,3 відсотка. Щодо попереднього року попит на автомобілі в Одеській області знизився на 3,5%, а кращими продажами відзначився автомобіль – Hyundai Tucson, в активі якого 217 нових реєстраційних знаків з кодом одеського регіону.