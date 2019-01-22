Вкусы украинских потребителей разнятся. Если в Киеве самым популярным автомобилем стала легковая Skoda Octavia, то в остальных регионах наибольшим спросом пользовались кроссоверы.

Как уже сообщала ассоциация «Укравтопром», в прошлом году украинский автопарк пополнили 81,8 тыс. новых легковых автомобилей. В Ассоциации определили, в каких регионах страны наибольший платежеспособный спрос на новые авто.

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Почти треть новых легковых автомобилей в 2018 году получили столичную прописку. По сравнению с предыдущим годом спрос на автомобили в Киеве почти не изменился, рост составил всего 1%. Самым популярным автомобилем у киевлян стала Skoda Octavia. Киевские номера получили 979 новых авто этой модели.

Вторым по объему региональным рынком стала Харьковская область, в которой было зарегистрировано 7,3% реализованных в Украине новых авто. При этом, относительно 2017 года спрос на автомобили у жителей области уменьшился на 9,5%. По итогам года, автомобиль Mazda CX5 стал фаворитом на рынке новых легковых автомобилей Харьковщины, пополнив автопарк области 285 экземплярами.

Днепропетровская область охватила 7,2% рынка новых машин и это третий результат. В то же время потребительская активность автомобилистов области снизилась на 2 процента. Бестселлером рынка Днепропетровской области стал автомобиль KIA Sportage, выбор в пользу которого сделали 226 жителей области.

На четвертом месте Киевская область с долей 6,9% и ростом регистраций на 11 процентов. Самым популярным автомобилем на Киевщине в прошлом году был KIA Sportage, предпочтение которому отдали 243 чел.

Замыкает пятерку крупнейших региональных рынков Одесская область. Доля области на национальном рынке новых легковых автомобилей составила 6,3 процента. Относительно предыдущего года спрос на автомобиле в Одесской области снизился на 3,5%, а лучшими продажами отличился автомобиль – Hyundai Tucson, в активе которого 217 новых регистрационных знаков с кодом одесского региона.