Автопарк України - один з найстаріших у світі. Втім, є ще одна країна, де теж дуже багато старих машин і майже немає нових.

Автопарк Куби вважають найстарішим у світі – середній вік авто там складає близько 36 років. З іншого боку – Саудівська Аравія, із показником 3,5 роки. А де ж Україна? Щоб дізнатись це, ми вивчили найсвіжіші дані, надані Головним сервісним центром України.

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Опрацювавши частину електронних даних, а також інформацію з паперових картотек, ГСЦ розповів про кількість зареєстрованих легкових автомобілів, - щоправда не по окремому року випуску, а діапазонами.

Кількість найновіших авто, вироблених у поточному та 2017-му році, на дорогах України відносно невелика — лише 150 тисяч. В діапазоні 2010-2016 років випуску – 1 мільйон 34 тис шт; 2005-2009 р.в. – 1 504 тис; 2000-2004 р.в. – 1 386 тис; автівок 1995 року випуску та старіших – 1 212 одиниць.

Узявши для уточнення результату кількість наявних пропозицій в оголошеннях на сайті продажу вживаних авто, врахувавши статистику по активному сегменту авторинку (ТЗ, які продавали чи купували в минулому році), та визначивши, що життєвий цикл легкового авто в Україні становить біля 30 років, ми й вивели бажане число.

Одна з вершин графіка, схожого на капелюх (чи то удава, який ковтнув слона) припадає на 2007-2008 роки. Не дивина: кредитний бум, “долар по 5”, ще живе місцеве автовиробництво... Наступна вершина — біля 1997 року, про ці часи вже можна складати байки і легенди: чого лише вартий фольклор “долар по 2 гривні”… Автомобілів віком до 5 років небагато – після початку кризи 2014-го імпорт нових легківок не перевищував показника 100 тисяч на рік. Принаймні, поки що.

Отже, після розрахунків так звана медіана зупинилась на позначці 2002-го року випуску: це значить, що середній вік легкового транспорту в Україні становить близько 16 років. Це доволі непогана позиція, особливо на фоні того, що у численних публічних дискусіях опоненти більш охоче наводять значення “приблизно 20 років”.

А що робиться у світі? Ну і, власне, як там на Кубі? Замість тисячі слів, давайте розглянемо інфографіку, та порівняємо показник України з деякими іншими: Так, нас теж дивує те, що Польща має кращий показник за Німеччину, і взагалі знаходиться на другому місці, поступаючись лише Люксембургу (5,5 років). Та ставити під сумнів інформацію від Європейської агенції довкілля, напевно, не варто.

Для повноти картини наведемо дані щодо кількості транспортних засобів, наявних в Україні: легкових авто – 6 566 тисяч, автобусів – 250 тис, мототранспорту - близько 840 тисяч.

У жоден із розрахунків не включені машини на іноземній реєстрації, які експлуатуються українцями. Принаймні, поки що не включені — з часом ми віднайдемо прийнятний спосіб порахувати і парк “євроблях”.