Німецька організація, що займається технічним наглядом з 1866 року, склала рейтинг найнадійніших автомобілів світу. Серед них лише одна японська автівка.

Рейтинг, складений об'єднаннм технічного нагляду (TUV), включає автомобілі знаходяться в експлуатації на протязі 2-3 років. Класифікатор базується на співвідношенні числа поломок до кількості експлуатованих транспортних засобів конкретних моделей.

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Оцінці піддалося більше двохсот представлених в Європі моделей. Експерти TUV відзначили зростання числа повністю справних машин (близько 67%) і зниження кількості серйозних дефектів, при яких експлуатація автомобіля вважається небезпечною. Зараз частка таких несправностей не перевищує 20%.

Mercedes SLK (2%)

Всього 2% компактних купе Mercedes SLK мали будь-які несправності після трьох років експлуатації. Ця модель стабільно входить в топ самих надійних, і навіть з віком не стає менш надійною.

VW Golf SV (2,5%)

Вічний європейський бестселер відмінно виглядає і в рейтингу TUV, причому мова не про хетчбек, а про універсал. Раніше Golf не вважався настільки надійним, чого не скажеш про мікровен Golf Plus.

Mercedes B-Class (2,6%)

Нічого дивного: передньопривідний компактвен німецької марки завжди на перших рядках рейтингу TUV. Інша справа, що рейтингах надійності більш старших машин його чомусь не видно.

Mercedes GLK (2,6%)

Останній GLK був виготовлений в 2015 р, але і сьогодні машини у ремонтників на хорошому рахунку. Mercedes GLC, який прийшов на зміну GLK, дуже новий, і в рейтинги TUV не потрапляв.

Mazda 2 (2,7%)

«Двійка» - єдиний японський автомобіль в першій десятці рейтингу TUV. Європейці цього, правда, не цінують - Mazda2 за обсягами продажів в Європі не входить навіть до першої сотні.

Mercedes M-Class (2,8%)

Як і у випадку з більш компактним GLK, M-Class випускався до 2015 року, коли йому на зміну прийшов Mercedes GLE. Ще один еталон надійності, який стабільно входить в топ-10, але втрачає свій рейтинг з роками.

Opel Mokka (2,8%)

Моделі Opel завжди непогано оцінюються експертами TUV, але на початку 2018 року в рейтинг потрапив тільки компакт-кросовер Mokka. В Європі це одна з найпопулярніших моделей такого классу, поступається по продажам тільки Renault Kaptur.

Audi A1 (3,0%)

По частині продажів компакт A1 - міцний середняк, а в топ рейтингу надійності вибрався вперше. Раніше модель теж вважалася надійною, що спростовує міфи про примхливість турбомоторов і коробок DSG.

Audi Q3 (3,0%)

Аналогічний результат, але Q3 встиг добре зарекомендувати не тільки в статистиці TUV, але в і рейтингах інших організацій, наприклад, американського Consumer Report і британського видання Autoexpress.

Audi Q5 (3,0%)

Постійний володар гарного рейтингу, який з роками стає ще надійніше. Як не дивно, саме Q5, випущені до 2016 р, потрапили в відзивний список через незначний дефект кліматичної установки.

Porsche 911 (3,0%)

Один з найбільш надійних автомобілів всіх часів, який з віком тільки покращує свої позиції в рейтингу TUV. Судячи з усього, жорстку експлуатацію власники компенсують невеликими пробігами.

Volvo V40 (3,0%)

Безпека плюс надійність - ідеальне поєднання. У топ найнадійніших шведські автомобілі потрапляють нечасто, але в цей раз пощастило хетчбеку V40. При цьому більш популярним в Європі все одно залишається кросовер XC60.

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