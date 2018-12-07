Як уже повідомлялося, в листопаді в Україні було зареєстровано 7,3 тис. нових легкових автомобілів. В "Укравтопромі" визначили, які моделі нових авто мали найбільший попит минулого місяця.

Бестселером листопада, цілком очікувано, став автомобіль Kia Sportage. Цей корейський кросовер давно вже став обсягоутворюючою моделлю в продажах KIA на нашому ринку і неодноразово очолював рейтинг симпатій українських автомобілістів. Минулого місяця за цей автомобіль своїми гаманцями проголосували 448 покупців.

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Другим в рейтингу листопада став Renault Duster. За місяць 344 машини цієї моделі поповнили національний автопарк.На третьому місці Nissan Qashqai, вибір на якому зупинили 342 автомобілісти.

Четвертою за популярністю моделлю на ринку нових легкових автомобілів стала Renault Logan. У листопаді автомобілям цієї моделі було видано 274 реєстраційні номери.

Своїми першими власниками обзавелися 224 компактних кросовери Toyota RAV-4, і це п’ятий результат на ринку нових авто минулого місяця.

Також до десятки найпопулярніших моделей легкових автомобілів листопада увійшли: Skoda Octavia – 202 шт.; Nissan X-Trail – 200 шт.; HYUNDAI Tucson – 185 шт.; Renault Sandero – 168 шт. і Toyota Camry – 152 шт.