Продукція Tesla піднялась у рейтингу, а от інші виробники демонструють спад продажів.

За результатами першого кварталу 2022 року лідерство з продажів нових автомобілів у світі продовжує утримувати Toyota Corolla. На друге місце вийшла Tesla Model 3. Інші моделі американського бренду електромобілів – Tesla Model S і Tesla Model Y – увійшли в таблицю лідерів, повідомляє focus2move.

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У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів у першому кварталі 2022 року Toyota Corolla лідирує з 275 тисячами проданих одиниць (-12,9%), за нею йде Tesla Model 3, піднявшись на 7 позицій із продажами на рівні 256 тисяч (+130,6%).

На третьому місці знову Toyota – цього разу кросовер RAV4, який купили 224 тисяч одиниць (-16,2%). За ним йдуть американський пікап Ford F-Series з 173 тис. продажів (-27,5%) та японська Honda CR-V з 169 тис. продажів (-18,3%).

6-е місце займає Toyota Camry, вона знизилась у рейтингу на одну позицію – з 161 тис. продажів (+5,3%). За нею йдуть Tesla Model S зі 159 тисячами (+2960,3%) та Toyota Hilux з 145 тисяч одиниць (+4,3%).

В рейтинг ТОП-10 підянлась ще одна “Тесла” – Model Y: її купили 136 тисяч чоловік (+162,9%) . А от американський Chevrolet Silverado опустилася на три місця зі 135 тис. одиниць.