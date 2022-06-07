У травні український автопарк поповнився 1016 повністю електричними автомобілями (BEV). Такий результат виявився кращим з початку року та на 63% більшим, ніж рік тому, повідомляє Укравтопром.

Частка нових машин в цій кількості становила 28% проти 11% торік.

Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто – 984 шт. (нових – 287 шт., вживаних – 697 шт.). У порівнянні з торішнім результатом реєстрації легкових BEV у травні підскочили майже на 67%.

Також у тему продажі нових авто у травні збільшились вдвічі

Із 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, нових машин не було. Відносно травня 2021 року попит на комерційні електромобілі не змінився.

Всього за п’ять місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3090 електромобілів, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Частка вживаної техніки в цій кількості складає 80%.

Найпопулярнішим електрокаром на ринку України залишається Nissan Leaf. З січня по травень українську реєстрацію отримали 567 авто цієї моделі.

Другий результат вкотре продемонструвала Tesla Model 3. На цей раз в її заліку – 263 реєстрації.

У трійку бестселерів потрапив Volkswagen e-Golf. Даний електрокар вибрали 156 автомобілістів.

Четвертим за популярністю став електромобіль Volkswagen ID.4 – 138 шт.

Замикає ТОП-5 ринку автомобілів на акумуляторних джерелах живлення Dong Feng M-NV (електрична версія Honda HR-V) – 132 реєстрації за п’ять місяців.

Лідером на ринку комерційних електромобілів залишається Renault Kangoo Z.E. – 77 реєстрацій.