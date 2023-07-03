У червні українці придбали 5,6 тисячі нових легковиків.

В перший місяць літа в Україні було зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Водночас, від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%.

Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку збільшилась на 9%.

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota – 1076 шт.

На другому місці залишається Renault – 682 шт.

Третій результат знову продемонстрував Volkswagen – 470 шт.

Також у ТОП-5 червня потрапили Skoda (401 шт.) та BMW (319 шт.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 656 покупців.

Всього, за півроку, в Україні було зареєстровано понад 27 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2022р.

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 39% червневого ринку нових легковиків.

Десятка бестселерів червня 2023 року, за версією Укравтопрома: