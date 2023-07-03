У червні українці придбали 5,6 тисячі нових легковиків.
В перший місяць літа в Україні було зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.
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Водночас, від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%.
Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку збільшилась на 9%.
- Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota – 1076 шт.
- На другому місці залишається Renault – 682 шт.
- Третій результат знову продемонстрував Volkswagen – 470 шт.
- Також у ТОП-5 червня потрапили Skoda (401 шт.) та BMW (319 шт.).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 656 покупців.
Всього, за півроку, в Україні було зареєстровано понад 27 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2022р.
За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 39% червневого ринку нових легковиків.
Десятка бестселерів червня 2023 року, за версією Укравтопрома:
- Renault Duster - 656 од.;
- Toyota RAV-4 - 311 од.;
- Toyota Corolla - 202 од.;
- Volkswagen ID.4 - 189 од.;
- Mazda CX5 - 167 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 149 од.;
- Hyundai Tucson - 143 од.;
- Skoda Octavia - 127 од.;
- Toyota Camry - 124 од.;
- Skoda Karoq - 117 од.