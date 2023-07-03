В июне украинцы приобрели 5,6 тысяч новых легковушек

В первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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В то же время от показателя довоенного июня 2021 года платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%.

По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке увеличилась на 9%.

Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota – 1076 шт.

На втором месте остается Renault – 682 шт.

Третий результат снова продемонстрировал Volkswagen – 470 шт.

Также в ТОП-5 июня попали Skoda (401 шт.) и BMW (319 шт.).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, избравший 656 покупателей.

Всего за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022г.

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 39% июньского рынка новых легковушек.

Десятка бестселлеров июня 2023 года, по версии Укравтопрома: