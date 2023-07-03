В июне украинцы приобрели 5,6 тысяч новых легковушек
В первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
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В то же время от показателя довоенного июня 2021 года платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%.
По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке увеличилась на 9%.
- Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota – 1076 шт.
- На втором месте остается Renault – 682 шт.
- Третий результат снова продемонстрировал Volkswagen – 470 шт.
- Также в ТОП-5 июня попали Skoda (401 шт.) и BMW (319 шт.).
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, избравший 656 покупателей.
Всего за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022г.
За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 39% июньского рынка новых легковушек.
Десятка бестселлеров июня 2023 года, по версии Укравтопрома:
- Renault Duster – 656 ед.;
- Toyota RAV-4 – 311 ед.;
- Toyota Corolla – 202 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 189 ед.;
- Mazda CX5 – 167 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 149 ед.;
- Hyundai Tucson – 143 ед.;
- Skoda Octavia – 127 ед.;
- Toyota Camry – 124 ед.;
- Skoda Karoq – 117 ед.