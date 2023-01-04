Серед десяти найпопулярніших нових моделей немає жодного седана або хетчбеку.
Як вже повідомляв Укравтопром, бестселером українського ринку нових легкових автомобілів у 2022 році став кросовер Toyota RAV4 в заліку якого 2525 реєстрацій.
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Показово, що у рейтингу найпопулярніших нових авто 2022 року в першу десятку увійшли тільки кросовери та позашляховик:
- Toyota RAV-4 – 2525 шт.;
- Renault Duster – 2431 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 1239 шт.;
- Skoda Kodiaq – 1151 шт.;
- Hyundai Tucson – 837 шт.;
- Mitsubishi Outlander – 792 шт.;
- Chery Tiggo 4 – 712 шт.;
- BMW X5 – 655 шт.;
- Skoda Karoq – 629 шт.;
- Kia Sportage – 623 шт.