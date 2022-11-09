На світовому автомобільному ринку все ще домінують моделі Toyota, але вони поступово втрачають позиції.

У рейтингу Best Selling-Cars 2022 моделі Tesla посідають 4-е та 5-те місця, демонструючи тренди автоіндустрії.

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У звіті викладено рейтинг найбільш продаваних автомобілів і легких комерційних автомобілів у світі, агрегуючи дані для 162 країн. Дані оновлюються з урахуванням останніх доступних угод про реєстрацію, отриманих від місцевих офіційних органів влади.

У той час як автомобільна промисловість швидко трансформується в бік електрифікації, а нові моделі електромобілів набирають обертів у світовому рейтингу лідерів продажів, важко посунути традиційні моделі з самого верху рейтингу Топ-100.

Дійсно, дивлячись на оновлений рейтинг за 2022 рік, найбільш продаваним автомобілем у світі залишається Toyota Corolla з 840 тисячами проданих автомобілів (-5,6%) і значною перевагою над усіма послідовниками.

Завдяки гібридній версії, друге місце посідає Toyota RAV4 з 654 тисячами угод (-15,6%), та статусом найбільш продаваного позашляховика у світі.

Третє місце в руках ікони американського стилю Ford F-Series, який все ще є бестселером у всій Північній Америці. Продажі в поточному році впали двозначними цифрами (-11,4%), але угод ще достатньо, щоб утриматися на подіумі.

На четвертому та п’ятому місцях два електромобілі. Четверте місце займає Tesla Model Y - піднявшись на 22 позиції - з 513 тис. продажів (+101,6%), а п'яте - Tesla Model 3 з 492 тис. проданих одиниць (+22,6%).

На 6 місці Toyota Camry з 489 тис. продажів (-4,9%), за нею йдуть Honda CR-V з 449 тис. продажів (-21,7%) і Chevrolet Silverado з 433 тис. (-4,1%).

8 місце займає Ram Pick up з 420 тис. (-14,3%), за ним Toyota Hilux з 416 тис. (+0,7%) і Hyundai Tucson з 410 тис. продажів (-1,3%).