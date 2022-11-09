На мировом автомобильном рынке все еще доминируют модели Toyota, но постепенно они теряют позиции.

В рейтинге Best Selling-Cars 2022 модели Tesla занимают 4-е и 5-е места, показывая тренды автоиндустрии.

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В отчете изложен рейтинг наиболее продаваемых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в мире, агрегируя данные для 162 стран. Данные обновляются с учетом последних доступных соглашений о регистрации, полученных местными официальными органами власти.

В то время как автомобильная промышленность быстро трансформируется в сторону электрификации, а новые модели электромобилей набирают обороты в мировом рейтинге лидеров продаж, им трудно сдвинуть традиционные модели с самого верха рейтинга Топ-100.

Действительно, смотря на обновленный рейтинг за 2022 год, самым продаваемым автомобилем в мире остается Toyota Corolla с 840 тысячами проданных автомобилей (-5,6%) и значительным преимуществом над всеми последователями.

Благодаря гибридной версии, второе место занимает Toyota RAV4 с 654 тысячами сделок (-15,6%) и статусом наиболее продаваемого внедорожника в мире.

Третье место в руках иконы американского стиля Ford F-Series, который все еще является бестселлером по всей Северной Америке. Продажи в текущем году упали на двузначные цифры (-11,4%), но сделок еще достаточно, чтобы удержаться на подиуме.

На четвертом и пятом местах два электромобиля. Четвертое место занимает Tesla Model Y – поднявшись на 22 позиции – с 513 тыс. продаж (+101,6%), а пятое – Tesla Model 3 с 492 тыс. проданных единиц (+22,6%).

На 6 месте Toyota Camry с 489 тыс. продаж (-4,9%), за ней следуют Honda CR-V с 449 тыс. продаж (-21,7%) и Chevrolet Silverado с 433 тыс. (-4,1%).

8-е место занимает Ram Pick up с 420 тыс. (-14,3%), за ним Toyota Hilux с 416 тыс. (+0,7%) и Hyundai Tucson с 410 тыс. продаж (-1,3%).