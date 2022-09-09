З січня по серпень 2022 року українці придбали менше авто, аніж торік.

За вісім місяців з початку року український автопарк поповнили 351,2 тис. легкових автомобілів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2021 р., повідомляє Укравтопром.

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З цієї кількості новими були 24,4 тис. авто, а 326,8 тис. - вживані.

Найбільшим попитом серед нових користувались такі моделі:

Renault Duster – 1522 шт.;

Toyota RAV-4 – 1296 шт.;

Skoda Kodiaq – 686 шт.;

Chery Tiggo 4 – 535 шт.;

Renault Logan – 524 шт.

ТОП-5 ввезених та зареєстрованих авто з пробігом має наступний вигляд: