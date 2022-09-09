З січня по серпень 2022 року українці придбали менше авто, аніж торік.
За вісім місяців з початку року український автопарк поповнили 351,2 тис. легкових автомобілів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2021 р., повідомляє Укравтопром.
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З цієї кількості новими були 24,4 тис. авто, а 326,8 тис. - вживані.
Найбільшим попитом серед нових користувались такі моделі:
- Renault Duster – 1522 шт.;
- Toyota RAV-4 – 1296 шт.;
- Skoda Kodiaq – 686 шт.;
- Chery Tiggo 4 – 535 шт.;
- Renault Logan – 524 шт.
ТОП-5 ввезених та зареєстрованих авто з пробігом має наступний вигляд:
- Volkswagen Passat – 19758 шт.;
- Volkswagen Golf – 19578 шт.;
- Renault Megane – 17796 шт.;
- Skoda Octavia – 13118 шт.;
- Ford Focus – 9593 шт.