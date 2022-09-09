С января по август 2022 года украинцы приобрели меньше авто, чем в прошлом году.

За восемь месяцев с начала года украинский автопарк пополнили 351,2 тыс. легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период в 2021 г., сообщает Укравтопром.

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Из этого количества новыми были 24,4 тыс. авто, а 326,8 тыс. – подержанные.

Наибольшим спросом среди новых пользовались следующие модели:

Renault Duster – 1522 шт.;

Toyota RAV-4 – 1296 шт.;

Skoda Kodiaq – 686 шт.;

Chery Tiggo 4 – 535 шт.;

Renault Logan – 524 шт.

ТОП-5 ввезенных и зарегистрированных авто с пробегом выглядит следующим образом: