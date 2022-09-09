С января по август 2022 года украинцы приобрели меньше авто, чем в прошлом году.
За восемь месяцев с начала года украинский автопарк пополнили 351,2 тыс. легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период в 2021 г., сообщает Укравтопром.
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Из этого количества новыми были 24,4 тыс. авто, а 326,8 тыс. – подержанные.
Наибольшим спросом среди новых пользовались следующие модели:
- Renault Duster – 1522 шт.;
- Toyota RAV-4 – 1296 шт.;
- Skoda Kodiaq – 686 шт.;
- Chery Tiggo 4 – 535 шт.;
- Renault Logan – 524 шт.
ТОП-5 ввезенных и зарегистрированных авто с пробегом выглядит следующим образом:
- Volkswagen Passat – 19758 шт.;
- Volkswagen Golf – 19578 шт.;
- Renault Megane – 17796 шт.;
- Skoda Octavia – 13118 шт.;
- Ford Focus – 9593 шт.