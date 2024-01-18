У минулому році продажі електромобілів у США вперше перевищили 1 млн одиниць.

За даними Kelley Blue Book, у 2023 р. продажі електромобілів в Штатах зросли майже до 1,2 млн. од. Незважаючи на певну втрату позицій, Tesla продовжує домінувати на ринку електромобілів.

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Ось топ-10 електромобілів за обсягом продажів у США в 2023 році:

  • Tesla Model Y – 394497 од.;
  • Tesla Model 3 – 220910 од.;
  • Chevrolet Bolt – 62044 од.;
  • Ford Mustang Mach-E – 40771 од.;
  • Volkswagen ID.4 – 37789 од.;
  • Hyundai Ioniq 5 – 33918 од.;
  • Rivian R1S – 24783 од.;
  • Ford F-150 Lightning – 24165 од.;
  • Tesla Model X – 23015 од.;
  • BMW i4 – 22583 од.