У минулому році продажі електромобілів у США вперше перевищили 1 млн одиниць.

За даними Kelley Blue Book, у 2023 р. продажі електромобілів в Штатах зросли майже до 1,2 млн. од. Незважаючи на певну втрату позицій, Tesla продовжує домінувати на ринку електромобілів.

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Ось топ-10 електромобілів за обсягом продажів у США в 2023 році: