Рейтинг європейських бестселерів цього року починаються з електромобіля.

За даними Jato Dynamics, з січня по червень у Європі було продано більше 6,5 млн легковиків - це найбільший за цей період обсяг піврічних реєстрацій з часів здіймання паніки навколо Covid-19.

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На тлі зростання попиту на нові авто, вперше в історії європейський рейтинг бестселерів очолив електромобіль - Tesla Model Y.

Топ-10 найпопулярніших нових авто в Європі у І півріччі 2023р.