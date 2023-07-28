Рейтинг європейських бестселерів цього року починаються з електромобіля.
За даними Jato Dynamics, з січня по червень у Європі було продано більше 6,5 млн легковиків - це найбільший за цей період обсяг піврічних реєстрацій з часів здіймання паніки навколо Covid-19.
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На тлі зростання попиту на нові авто, вперше в історії європейський рейтинг бестселерів очолив електромобіль - Tesla Model Y.
Топ-10 найпопулярніших нових авто в Європі у І півріччі 2023р.
- Tesla Model Y – 126 565 од., +204% у річному обчисленні;
- Dacia Sandero – 123 408 од. (+27%);
- Volkswagen T-Roc – 111 692 од. (+29%);
- Peugeot 208 – 105 699 од. (-4%);
- Opel/Vauxhall Corsa – 105 637 од. (+19%);
- Renault Clio – 100 298 од. (+44%);
- Toyota Yaris Cross – 96 214 од. (+48%);
- Fiat 500 – 90 464 од. (+6%);
- Volkswagen Golf – 88 425 од. (+6%);
- Dacia Duster – 86 872 од. (+18%).