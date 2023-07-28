Рейтинг европейских бестселлеров в этом году начинается с электромобиля.

По данным Jato Dynamics, с января по июнь в Европе было продано более 6,5 млн легковушек – это самый большой за этот период объем полугодовых регистраций со времен подъема паники вокруг Covid-19.

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На фоне роста спроса на новые авто, впервые в истории европейский рейтинг бестселлеров возглавил электромобиль – Tesla Model Y.

Топ-10 самых популярных новых авто в Европе в I полугодии 2023г.