Рейтинг европейских бестселлеров в этом году начинается с электромобиля.
По данным Jato Dynamics, с января по июнь в Европе было продано более 6,5 млн легковушек – это самый большой за этот период объем полугодовых регистраций со времен подъема паники вокруг Covid-19.
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На фоне роста спроса на новые авто, впервые в истории европейский рейтинг бестселлеров возглавил электромобиль – Tesla Model Y.
Топ-10 самых популярных новых авто в Европе в I полугодии 2023г.
- Tesla Model Y – 126 565 ед., +204% в годовом исчислении;
- Dacia Sandero – 123 408 ед. (+27%);
- Volkswagen T-Roc – 111 692 ед. (+29%);
- Peugeot 208 – 105 699 ед. (-4%);
- Opel/Vauxhall Corsa – 105 637 ед. (+19%);
- Renault Clio – 100 298 ед. (+44%);
- Toyota Yaris Cross – 96 214 ед. (+48%);
- Fiat 500 – 90 464 ед. (+6%);
- Volkswagen Golf – 88 425 ед. (+6%);
- Dacia Duster – 86 872 ед. (+18%).