Популярність гібридних автомобілів швидко зростає. До переваг такої техніки відносять екологічність та відносну економічність.

Із 27,8 тис. придбаних за дев’ять місяців з початку року нових легкових авто 13% були з гібридними силовими установками. Торік їх частка була – 9,6%.

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Лідером українського ринку гібридів став автомобіль Toyota RAV4 Hybrid. З січня по вересень було зареєстровано 840 нових 🚙 цієї моделі. Другий результат у Toyota Highlander Hybrid – 363 шт. Замикає лідерську трійку Mercedes-Benz GLE – 268 реєстрацій.