Известность гибридных автомобилей быстро растет. К преимуществам такой техники относят экологичность и относительную экономичность.

Из 27,8 тыс. приобретенных за девять месяцев с начала года новых легковых автомобилей 13% были с гибридными силовыми установками. В прошлом году их доля составляла 9,6%.

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Лидером украинского рынка гибридов стал автомобиль Toyota RAV4 Hybrid. С января по сентябрь было зарегистрировано 840 новых автомобилей этой модели. Второй результат у Toyota Highlander Hybrid – 363 шт. Замыкает лидерскую тройку Mercedes-Benz GLE – 268 регистраций.