Укр
Ру

Названі найпопулярніші в Європі компактні кросовери

У першій десятці найпопулярніших кросоверів, проданих на території країн ЄС, є одна китайська модель.
Складено рейтинг найпопулярніших компактних кросоверів ЄС - Auto24

Toyota Yaris Cross

Євген Гудущан
logo29 травня, 11:00
logo0
logo0 хв

За даними компанії Dataforce, Європейським бестселером на ринку нових компактних кросоверів став Toyota Yaris Cross. За чотири місяці з початку року цей автомобіль придбали понад 66 тис. покупців.

Читайте також: Які нові кросовери випустить Toyota найближчим часом

Європейська десятка найпопулярніших компактних кросоверів (січ.-квіт. 2024р.) має наступний вигляд:

  1. Toyota Yaris Cross - 66174 од.;
  2. VW T-Roc – 65590 од.;
  3. Peugeot 2008 – 60666 од.;
  4. Ford Puma – 59259 од.;
  5. Dacia Duster – 56631 од.;
  6. Renault Captur – 49778 од.;
  7. VW T-Cross – 38837 од.;
  8. Nissan Juke – 36652 од.;
  9. Skoda Kamiq – 34176 од.;
  10. MG ZS – 33960 од.
#Автоновинка #Новини #Автобізнес #Головні новини

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ