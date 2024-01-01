Названі найпопулярніші в Європі компактні кросовери

Toyota Yaris Cross
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29 травня, 11:00
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За даними компанії Dataforce, Європейським бестселером на ринку нових компактних кросоверів став Toyota Yaris Cross. За чотири місяці з початку року цей автомобіль придбали понад 66 тис. покупців.
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Європейська десятка найпопулярніших компактних кросоверів (січ.-квіт. 2024р.) має наступний вигляд:
- Toyota Yaris Cross - 66174 од.;
- VW T-Roc – 65590 од.;
- Peugeot 2008 – 60666 од.;
- Ford Puma – 59259 од.;
- Dacia Duster – 56631 од.;
- Renault Captur – 49778 од.;
- VW T-Cross – 38837 од.;
- Nissan Juke – 36652 од.;
- Skoda Kamiq – 34176 од.;
- MG ZS – 33960 од.