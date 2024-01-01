Названі найпопулярніші в Європі компактні кросовери

За даними компанії Dataforce, Європейським бестселером на ринку нових компактних кросоверів став Toyota Yaris Cross. За чотири місяці з початку року цей автомобіль придбали понад 66 тис. покупців.

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Європейська десятка найпопулярніших компактних кросоверів (січ.-квіт. 2024р.) має наступний вигляд: