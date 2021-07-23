Поліція склала звіт про причини, через які найчастіше відбувалися дорожні інциденти від початку 2021 року. А ми знайшли серед них ті, в яких постраждало найбільше людей.

Розбиратися з величезними масивами інформації, яку збирають наші правоохоронці, - не такий простий хліб, як може здаватися. До того ж деякі автомобілісти вважають, що запротокольовані поліціянтами причини не завжди точні, а часом вказані просто формально, “задля галочки”. Проте альтернативних джерел такої інформації поки немає.

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Як ми недавно повідомляли, кількість пригод на українських дорогах в першому півріччі 2021-го помітно збільшилася: з січня по червень (включно) Нацполіція “оформила” 86 459 інцидентів - на 14 з гаком тисяч (майже на 20%) більше, ніж у 2020 році. Цю неприємну активність справді можна пов'язати зі зростанням кількості машин: через паніку навколо коронавірусу багато хто надає перевагу персональному транспорту замість громадського.

Втім, факт залишається фактом: ризик потрапити у ДТП виріс - і нам відомі їхні найпоширеніші причини.

Топ-5 причин ДТП на українських дорогах за даними Нацполіціі в першому півріччі 2021-го

Порушення правил маневрування: 35 947 випадків; Перевищення безпечної швидкості: 20 414 випадків; Недотримання дистанції 14 675 випадків; Порушення правил проїзду перехресть 5 529 випадків; Управління транспортом в стані сп'яніння: 2 346 випадків.

Серед інших є згадка і про ДТП через незадовільний стан доріг: кількість таких інцидентів, за даними оформлених протоколів, досягла 481 випадку (це 13 рядок антирейтингу). Однак у літній період ще більшу небезпеку становить інша причина аварії - перевтома і сон за кермом. З одного боку, таких ДТП зафіксовано відносно небагато - 93 випадки, проте майже половина з них мала сумні наслідки: 53 людини отримали травми та шестеро загинули.

Топ-12 причин ДТП з постраждалими за даними Нацполіціі в першому півріччі 2021-го

Перевищення безпечної швидкості 5 058 постраждалих, 615 загиблих; Порушення правил маневрування: 2 581 потерпілий, 167 загиблих; Порушення правил проїзду перехресть: 1 195 потерпілий, 42 загиблих; Порушення правил проїзду пішохідних переходів: 757 постраждалих, 53 загиблих; Недотримання дистанції: 709 постраждалих, 27 загиблих; Управління транспортом в стані сп'яніння: 496 постраждалих, 49 загиблих; Виїзд на смугу зустрічного руху: 467 постраждалих, 82 загиблих; Перевищення встановленої швидкості: 290 постраждалих, 63 загиблих; Перехід пішоходами дороги у невстановленому місці: 287 постраждалих, 81 загиблий; Невиконання водієм сигналу регулювання: 197 постраждалих, 4 загиблих; Раптовий вихід на проїжджу частину: 149 постраждалих, 50 загиблих; Порушення правил обгону: 147 постраждалих, 14 загиблих.

На цьому тлі стан доріг виглядає не такою небезпечною причиною ДТП (за пів року 7 людей отримали ушкодження, один загинув), проте, можливо, статистика розкриває проблему неповно. Хай там як, знайти просте пояснення такого стану справ у цілому нескладно, - але це анітрохи не применшує необхідності бути уважними всім учасників руху: і водіям, і велосипедистам, і пішоходам.