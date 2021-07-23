Полиция составила отчет о причинах, из-за которых чаще всего происходили дорожные инциденты с начала 2021 года. А мы нашли среди них те, в которых пострадало больше всего человек.

Разбираться с огромными массивами информации, которую собирают наши правоохранители, – не такой простой хлеб, как может казаться. К тому же некоторые автомобилисты считают, что запротоколированные полицейскими причины не всегда точны, а порой указаны просто формально, “ради галочки”. Однако альтернативных источников такой информации пока нет.

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Как мы недавно сообщали, число происшествий на украинских дорогах в первом полугодии 2021-го заметно увеличилось: с января по июнь (включительно) Нацполиция “оформила” 86 459 инцидентов – на 14 с лишним тысяч (почти на 20%) больше, чем в 2020 году. Эту неприятную активность действительно можно связать с ростом количества машин: из-за паники вокруг коронавируса многие предпочитают персональный транспорт вместо общественного.

Впрочем, факт остается фактом: риск попасть в ДТП вырос – и нам известны их самые распространенные причины.

Топ-5 причин ДТП на украинских дорогах по данным Нацполиции в первом полугодии 2021-го

Нарушение правил маневрирования: 35 947 случаев; Превышение безопасной скорости: 20 414 случаев; Несоблюдение дистанции 14 675 случаев; Нарушение правил проезда перекрестков 5 529 случаев; Управление транспортом в состоянии опьянения: 2 346 случаев.

Среди прочих есть упоминание и о ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог: количество таких инцидентов, по данным оформленных протоколов, достигло 481 случая (это 13 строка антирейтинга). Однако в летний период еще большую опасность представляет другая причина аварии – переутомление и сон за рулем. С одной стороны, таких ДТП зафиксировано относительно немного – 93 случая, однако почти половина из них имела печальные последствия: 53 человека получили травмы и шестеро погибли.

Топ-12 причин ДТП с пострадавшими по данным Нацполиции в первом полугодии 2021-го

Превышение безопасной скорости 5 058 пострадавших, 615 погибших; Нарушение правил маневрирования: 2 581 пострадавший, 167 погибших; Нарушение правил проезда перекрестков: 1 195 пострадавший, 42 погибших; Нарушение правил проезда пешеходных переходов: 757 пострадавших, 53 погибших; Несоблюдение дистанции: 709 пострадавших, 27 погибших; Управление транспортом в состоянии опьянения: 496 пострадавших, 49 погибших; Выезд на полосу встречного движения: 467 пострадавших, 82 погибших; Превышение установленной скорости: 290 пострадавших, 63 погибших; Переход пешеходами дороги в неустановленном месте: 287 пострадавших, 81 погибший; Невыполнение водителем сигнала регулирования: 197 пострадавших, 4 погибших; Внезапный выход на проезжую часть: 149 пострадавших, 50 погибших; Нарушение правил обгона: 147 пострадавших, 14 погибших.

На этом фоне состояние дорог выглядит не столь опасной причиной ДТП (за пол года 7 человек получили повреждения, один погиб), однако, возможно, статистика раскрывает проблему несполна. Как бы то ни было, найти простое объяснение такому положению дел в целом несложно, – но это нисколько не умаляет необходимости быть внимательными всем участникам движения: и водителям, и велосипедистам, и пешеходам.