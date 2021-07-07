Обычно оставление места ДТП карается штрафом в 3400 грн. Но в некоторых случаях за подобный поступок можно получить и уголовную ответственность.

Даже в случаях, когда из-за несовместимой с жизнью травмой какая-либо помощь не была способна предотвратить смерть человека, лицо, оставившее пострадавшего в опасности, должно нести ответственность по ст. 135 УК.

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Соответствующее положение содержится в постановлении ККС от 11 марта 2021 года по делу № 711/798/18.

Обстоятельства дела

Водитель вовремя не уменьшил скорость и не остановился, чтобы дать дорогу пешеходу, продолжил движение и совершил наезд на последнего, в результате чего человек получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался.

Кроме того, водитель в нарушение требований подпунктов "а", "г", "д" пункта 2.10 ПДД, не принял мер для оказания медицинской помощи пострадавшему или вызова бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, не сообщив о дорожно-транспортном происшествии (далее – ДТП) орган или уполномоченное подразделение полиции, с места происшествия на своем автомобиле скрылся, оставив лицо на проезжей части в опасном для жизни и беспомощном состоянии.

Позиция ВС

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 135 УК, всегда характеризуется прямым умыслом относительно самого деяния. Что касается последствий, то отношение субъекта преступления к ним всегда характеризуется неосторожностью (преступной небрежностью или преступной самоуверенностью). Волевой момент совершения преступления, предусмотренного ст. 135 УК, заключается в нежелании субъекта преступления оказать помощь беспомощному лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Мотивы совершения этого преступления могут быть различными (стремление избежать уголовной ответственности, нежелание обременять себя, безразличное отношение к судьбе другого человека, эгоизм, нежелание помочь из-за нехватки времени, неприязнь к потерпевшему, малодушие, ревность, месть и т.д.), но на квалификацию они не влияют .

Для квалификации по этому закону не имеет значения, предотвратила бы предоставленная ​​виновным лицом помощь причинение вреда жизни или здоровью человека. Даже в случаях, когда из-за несовместимой с жизнью травмы любая помощь не была способна предотвратить смерть человека, лицо, оставившее пострадавшего в опасности, должно нести ответственность по ст. 135 УК.

Заведомое оставление без помощи наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Если оставление без помощи лица повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.