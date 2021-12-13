Автомобілі класу MPV (Multi-Purpose Vehicle) не дуже популярні в Україні, але у багатьох країнах попит на них досить високий.

Найпопулярнішою моделлю в січні - серпні 2021 року, як і раніше, залишається китайська Wuling Hongguang з 125 994 проданими одиницями (частка ринку - 4,5%). Цей автомобіль, що виробляється з вересня 2010 року компанією SAIC-GM-Wuling, фактично продається тільки в Китаї.

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На другому місці - Honda Odyssey (117777 шт.; 4,2%), а третя - Toyota Roomy (102646 шт.; 3,6%), що піднялася на 9 позицій.

Buick GL8 у рейтинговій таблиці впав на 1 позицію вниз і зайняв 4 місце з 99202 шт., випередивши Toyota Alphard (96710 шт.; -1 позиція). Шоста – Toyota Sienna (90 453 шт.; +14 позицій), за нею йде Kia Carnival (83 836 шт.; +20 позицій).

На восьмому місці - Maruti Eeco (77 624 шт.; +2 позиції), за яким слідує Kia Soul (75 207 шт.; -4 позиції). І, нарешті, замикає ТОП-10 Chrysler Town&Country з результатом 69 747 проданих автомобілів.