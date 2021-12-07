Чергова серія тизерних зображень від південнокорейського бренду повністю розкриває дизайн майбутньої новинки, демонструючи, що наступний Carens буде радше кросовером, ніж мінівеном, яким був чотири покоління.

“Сміливий, преміальний і витончений автомобіль для відпочинку”, – так автовиробник описує наступний Kia Carens.

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Торік Kia представила нове покоління Carnival, оголосивши, що відтепер він не звичайний мікроавтобус, а “Grand Utility Vehicle”. Тепер історія повторюється з меншим мінівеном Carnes, для якого також вигадали власний “клас” на межі між сімейним автомобілем та позашляховиком. У його дизайні “поєднуються протилежності”, що є новою філософією дизайну марки.

З рейлінгами на даху та пластиковою обшивкою кузова на колісних арках, силует автомобіля ближчий до Sportage, ніж до попереднього Carens. Проте майбутня новинка має більш плоску лінію даху, щоб забезпечити більше простору у задній частині кабіни.

Південнокорейський бренд показав ескіз інтер’єру з масивною панеллю, що тягнеться по всій ширині приладової панелі. Електронна панель приладів поєднується з 10,25-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи, а частина з боку пасажира має цікавий візерунок, який робить дизайн трохи цікавішим.

Також помітний важіль автоматичної коробки передач, а перед ним — бездротова зарядка. Оскільки презентація відбудеться в Індії, Kia вирішила показати Carens у специфікації з правим кермом. Виробник не згадує про кількість місць у салоні, однак індійські ЗМІ повідомляють про вибір між шістьма або сімома місцями. Також за непідтвердженою інформацією потужність новому Carens забезпечать 1,5-літрові бензиновий і дизельний двигуни, які вже використовуються у кросовері Seltos.

Kia представить абсолютно нові Carens через тиждень, 16 грудня. Виробництво цієї моделі налагодять в Індії. Також індійський ринок стане першим для нового Kia Carens, а експорт до інших країн поки під питанням.

Фото: тизерні зображення нового Kia Carens / Kia