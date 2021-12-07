Очередная серия тизерных изображений от южнокорейского бренда полностью раскрывает дизайн будущей новинки, демонстрируя, что следующий Carens будет скорее кроссовером, чем минивэном, каким был четыре поколения.

"Смелый, премиальный и изящный автомобиль для отдыха”, – так автопроизводитель описывает следующий Kia Carens.

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В прошлом году Kia представила новое поколение Carnival, объявив, что теперь он не обычный микроавтобус, а "Grand Utility Vehicle". Теперь история повторяется с меньшим минивэном Carnes, для которого также придумали собственный “класс” на грани между семейным автомобилем и внедорожником. В его дизайне “сочетаются противоположности”, что является новой философией дизайна марки.

С рейлингами на крыше и пластиковой обшивкой кузова на колесных арках, силуэт автомобиля ближе к Sportage, чем к предыдущему Carens. Однако будущая новинка имеет более плоскую линию крыши, чтобы обеспечить больше пространства в задней части кабины.

Южнокорейский бренд показал эскиз интерьера с массивной панелью, которая тянется по всей ширине приборной панели. Электронная панель приборов сочетается с 10,25-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, а часть со стороны пассажира имеет интересный узор, который делает дизайн немного интереснее.

Также заметен рычаг автоматической коробки передач, а перед ним — беспроводная зарядка. Поскольку презентация состоится в Индии, Kia решила показать Carens в спецификации с правым рулем. Производитель не упоминает о количестве мест в салоне, однако индийские СМИ сообщают о выборе между шестью или семью местами. Также по неподтвержденной информации мощность новому Carens обеспечат 1,5-литровые бензиновый и дизельный двигатели, которые уже используются в кроссовере Seltos.

Kia представит совершенно новые Carens через неделю, 16 декабря. Производство этой модели наладят в Индии. Также индийский рынок станет первым для нового Kia Carens, а экспорт в другие страны пока под вопросом.

Фото: тизерные изображения нового Kia Carens / Kia