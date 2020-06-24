Производитель относит новинку к самопровозглашенному классу Grand Utility Vehicle.

На прошлой неделе Kia показала тизерные эскизы нового поколения семейного минивэна Carnival, известного также под именем Sedona. Сегодня производитель обнародовал полноценные фотографии новинки.

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В целом, новый Kia Carnival имеет дизайн, который больше роднит его с кроссоверами, чем с минивэнами. Возможно, именно за это производитель называет его Grand Utility Vehicle – грандиозным многоцелевым автомобилем в свободном переводе.

В хитроумной радиаторной решетке Kia Carnival трудно узнать фирменную форму "Тигровый нос", однако производитель заявляет, что этот элемент присутствует. Светодиодные фары имеют световой "рисунок", что повторяется в передней и задней оптике. Задние фонари соединены между собой, как в других современных моделей Kia.

Фото: Kia Carnival (Sedona) 2021 / Kia

Как и полагается семейному минивэну, Kia Carnival имеет сдвижные пассажирские двери, хотя они чрезвычайно искусно замаскированы под обычные, продолжая концепцию “не-минивэна".

Kia только раскрыла фотографии нового вена, не предоставив никакой информации о силовых установках и оборудовании. По неподтвержденной информации, новинка может получить 3,8-литровийо V6 от кроссовера Telluride. Также не исключена возможность комплектации минивэна четырехцилиндровым турбомотором.

Старт продаж Kia Carnival состоится сначала на внутреннем рынке Южной Кореи, где автомобиль ожидается в конце третьего квартала года. К дилерам других стран новинка прибудет в начале следующего.

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