Виробник відносить новинку до самопроголошеного класу Grand Utility Vehicle.

Минулого тижня Kia показала тізерні ескізи нового покоління сімейного мінівена Carnival, відомого також під іменем Sedona. Сьогодні виробник оприлюднив повноцінні фотографії новинки.

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В цілому, новий Kia Carnival має дизайн, що більше ріднить його з кросоверами, ніж з мінівенами. Можливо, саме за це виробник називає його Grand Utility Vehicle – грандіозним багатоцільовим автомобілем у вільному перекладі.

У хитромудрій радіаторній решітці Kia Carnival важко впізнати фірмову форму “Тигровий ніс”, однак виробник заявляє, що цей елемент присутній. Світлодіодні фари мають світловий “малюнок”, що повторюється у передній та задній оптиці. Задні ліхтарі сполучені між собою, як у інших сучасних моделей Kia.

Фото: Kia Carnival (Sedona) 2021 / Kia

Як і годиться сімейному мінівену, Kia Carnival має зсувні пасажирські двері, хоча вони надзвичайно майстерно замасковані під звичайні, продовжуючи концепцію “не-мінівена”.

Kia лише розкрила фотографії нового вена, не надавши жодної інформації про силові установки та оснащення. За непідтвердженою інформацією, новинка може отримати 3,8-літровийо V6 від кросовера Telluride. Також не виключена можливість комплектації мінівена чотирициліндровим турбомотором.

Старт продажів Kia Carnival відбудеться спочатку на домашньому ринку Південної Кореї, де автомобіль очікується наприкінці третього кварталу року. До дилерів інших країн новинка прибуде на початку наступного.

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