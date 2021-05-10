Вчені з Південно-китайського технологічного університету заявили, що на ризик потрапити в ДТП впливає музика, яка звучить в салоні автомобіля - вона може спровокувати водія на необдумані вчинки.

За словами дослідників, якщо темп музики перевищує 120 ударів на хвилину, ризик розігнатися і зробити небезпечний маневр зростає.

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Також водії, які вважали за краще здійснювати поїздки під важку музику, вдвічі частіше змінювали смугу руху і перевищували швидкість у середньому на 8 км/год.

Найнебезпечнішими піснями для водіння, згідно з цим дослідженням, стали композиції:

"American Idiot" Green Day.

"Party In The USA" Майлі Сайрус.

"Mr. Brightside" The Killers.

"Do not Let Me Down" The Chainsmokers.

"Born To Run" Брюса Спрінгстіна.

У той же час вчені визначили і треки, які чинять заспокійливий вплив на водіїв:

"Stairway To Heaven" Led Zeppelin.

"Under The Bridge" Red Hot Chili Peppers.

"God's Plan" Дрейка.

"Africa" Toto.

"Location" Халіда.

Незважаючи на появу камер автофіксації, за перший квартал 2021 року в Україні збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Аварій зафіксовано на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.