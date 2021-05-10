Вчені з Південно-китайського технологічного університету заявили, що на ризик потрапити в ДТП впливає музика, яка звучить в салоні автомобіля - вона може спровокувати водія на необдумані вчинки.
За словами дослідників, якщо темп музики перевищує 120 ударів на хвилину, ризик розігнатися і зробити небезпечний маневр зростає.
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Також водії, які вважали за краще здійснювати поїздки під важку музику, вдвічі частіше змінювали смугу руху і перевищували швидкість у середньому на 8 км/год.
Найнебезпечнішими піснями для водіння, згідно з цим дослідженням, стали композиції:
- "American Idiot" Green Day.
- "Party In The USA" Майлі Сайрус.
- "Mr. Brightside" The Killers.
- "Do not Let Me Down" The Chainsmokers.
- "Born To Run" Брюса Спрінгстіна.
У той же час вчені визначили і треки, які чинять заспокійливий вплив на водіїв:
- "Stairway To Heaven" Led Zeppelin.
- "Under The Bridge" Red Hot Chili Peppers.
- "God's Plan" Дрейка.
- "Africa" Toto.
- "Location" Халіда.
Незважаючи на появу камер автофіксації, за перший квартал 2021 року в Україні збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Аварій зафіксовано на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.