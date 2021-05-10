Ученые из Южно-китайского технологического университета заявили, что на риск попасть в ДТП влияет музыка, которая звучит в салоне автомобиля – она может спровоцировать водителя на необдуманные поступки.

По словам исследователей, если темп музыки превышает 120 ударов в минуту, риск разогнаться и совершить опасный маневр растет.

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Также водители, которые предпочитали совершать поездки под тяжелую музыку, в два раза чаще меняли полосу движения и превышали скорость в среднем на 8 км/ч.

Самыми опасными песнями для вождения, согласно этому исследованию, стали композиции:

"American Idiot" Green Day.

"Party In The USA" Майли Сайрус.

"Mr. Brightside" The Killers.

"Do not Let Me Down" The Chainsmokers.

"Born To Run" Брюса Спрингстина.

В то же время ученые определили и треки, которые оказывают успокаивающее воздействие на водителей:

"Stairway To Heaven" Led Zeppelin.

"Under The Bridge" Red Hot Chili Peppers.

"God'S Plan" Дрейка.

"Africa" Toto.

"Location" Халида.

Несмотря на появление камер автофиксации за первый квартал 2021 года в Украине увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, аварий зафиксировано на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.