Ученые из Южно-китайского технологического университета заявили, что на риск попасть в ДТП влияет музыка, которая звучит в салоне автомобиля – она может спровоцировать водителя на необдуманные поступки.
По словам исследователей, если темп музыки превышает 120 ударов в минуту, риск разогнаться и совершить опасный маневр растет.
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Также водители, которые предпочитали совершать поездки под тяжелую музыку, в два раза чаще меняли полосу движения и превышали скорость в среднем на 8 км/ч.
Самыми опасными песнями для вождения, согласно этому исследованию, стали композиции:
- "American Idiot" Green Day.
- "Party In The USA" Майли Сайрус.
- "Mr. Brightside" The Killers.
- "Do not Let Me Down" The Chainsmokers.
- "Born To Run" Брюса Спрингстина.
В то же время ученые определили и треки, которые оказывают успокаивающее воздействие на водителей:
- "Stairway To Heaven" Led Zeppelin.
- "Under The Bridge" Red Hot Chili Peppers.
- "God'S Plan" Дрейка.
- "Africa" Toto.
- "Location" Халида.
Несмотря на появление камер автофиксации за первый квартал 2021 года в Украине увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, аварий зафиксировано на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.