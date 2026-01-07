Названо 10 найдорожчих автомобільних компаній світу

Світовий автопром за підсумками 2025 року продемонстрував суттєві структурні зміни, що відобразилися у рейтингу найдорожчих автомобільних компаній світу за ринковою капіталізацією, пише avtomir.ua. Аналітики відзначають подальше посилення позицій виробників електромобілів та технологічних компаній, які відносно нещодавно вийшли на автомобільний ринок.

Лідером рейтингу вкотре залишилася Tesla, яка зберегла статус найдорожчого автовиробника у світі. Попри складний рік, пов’язаний із посиленням конкуренції та репутаційними ризиками, компанія продовжила зростання ринкової капіталізації. Другу позицію утримала Toyota, яка залишається найбільшим традиційним автовиробником і зберігає високу довіру інвесторів завдяки масштабам бізнесу та стабільним фінансовим показникам.

Третє та четверте місця стали знаковими для китайського автопрому й технологічного сектору. Xiaomi посіла третю сходинку світового рейтингу, а BYD — четверту. Обидві компанії наростили капіталізацію порівняно з 2024 роком, що свідчить про зміну балансу сил у глобальній автомобільній індустрії. Станом на 31 грудня 2025 року ринкова вартість Xiaomi становила 131,49 млрд доларів США, тоді як BYD досягла показника 130,23 млрд доларів.

Зростання позицій Xiaomi аналітики пов’язують із чітко задекларованими планами керівництва щодо розвитку автомобільного напряму. Засновник і генеральний директор компанії Лей Цзюнь заявив, що у 2026 році управління автопідрозділом стане одним із ключових пріоритетів. За його словами, у 2025 році Xiaomi Auto поставила понад 410 тисяч автомобілів, а цільовий показник на 2026 рік становить 550 тисяч одиниць.

BYD, у свою чергу, підтвердила статус одного з глобальних лідерів електромобільного ринку. За підсумками 2025 року компанія реалізувала 4,602 млн автомобілів на нових джерелах енергії, з яких 2,2567 млн припали на чисті електромобілі. Це суттєво перевищує показники Tesla за той самий період, де продажі електрокарів становили близько 1,64 млн одиниць. Саме масштаби виробництва та продажів дедалі більше впливають на інвестиційну привабливість BYD.

У другій половині першої десятки відбулися помітні перестановки. BMW, Mercedes-Benz та Volkswagen покращили свої позиції порівняно з 2024 роком, що свідчить про поступове відновлення інтересу інвесторів до класичних європейських брендів. Водночас Porsche вибула з глобальної десятки, не витримавши конкуренції за темпами зростання капіталізації.

Десяту позицію рейтингу посіла Maruti Suzuki India, що зробило її єдиним представником індійського автопрому у світовій десятці. Таким чином, серед десяти найдорожчих автовиробників світу лише дві компанії представляють Китай, проте саме вони демонструють найдинамічніше зростання.

Загалом рейтинг 2025 року підтверджує ключовий тренд світового автопрому: інвестори дедалі більше орієнтуються на електромобілі, масштабування виробництва та синергію автомобільного й технологічного бізнесу. Традиційні бренди зберігають сильні позиції, однак уже не домінують так однозначно, як раніше.