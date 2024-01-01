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Названо бестселери німецького ринку

Найбільший авторинок Європейського Союзу демонструє успіх бренду Volkswagen – перші три позиції у рейтингу зайняли машини цієї марки.
Які авто найчастіше купують в Німеччині: рейтинг - Auto24

Volkswagen Golf

Євген Гудущан
logo21 лютого, 12:21
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За даними focus2move, у Німеччині - найбільшому в Європі автомобільному ринку беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf, повідомляє Укравтопром.

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У січні 7687 нових Golf поповнили автопарк ФРН. У трійку найпопулярніших нових авто німців також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.

ТОП-10 моделей січневого ринку нових авто Німеччини:

  1. Volkswagen Golf - 7687 од. (-22,6% в річному обчисленні);
  2. Volkswagen Tiguan - 6657 од. од. (+4,1 %);
  3. Volkswagen T-Roc - 6459 од. (+47,5%);
  4. Skoda Octavia - 4078 од. (-8,6%);
  5. Seat Leon - 3922 од. (+23,7%);
  6. Volkswagen Passat - 3776 од. (+21,1%);
  7. Mercedes GLC - 3143 од.(+28%);
  8. Volkswagen ID.7 - 3140 од. (+2111,3%);
  9. Skoda Enyaq - 3056 од. (+109,7%);
  10. Volvo XC60 - 2 783 од. (+74,6%).
#Автобізнес #Новини