Названо бестселери німецького ринку

Volkswagen Golf
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За даними focus2move, у Німеччині - найбільшому в Європі автомобільному ринку беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf, повідомляє Укравтопром.
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У січні 7687 нових Golf поповнили автопарк ФРН. У трійку найпопулярніших нових авто німців також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.
ТОП-10 моделей січневого ринку нових авто Німеччини:
- Volkswagen Golf - 7687 од. (-22,6% в річному обчисленні);
- Volkswagen Tiguan - 6657 од. од. (+4,1 %);
- Volkswagen T-Roc - 6459 од. (+47,5%);
- Skoda Octavia - 4078 од. (-8,6%);
- Seat Leon - 3922 од. (+23,7%);
- Volkswagen Passat - 3776 од. (+21,1%);
- Mercedes GLC - 3143 од.(+28%);
- Volkswagen ID.7 - 3140 од. (+2111,3%);
- Skoda Enyaq - 3056 од. (+109,7%);
- Volvo XC60 - 2 783 од. (+74,6%).