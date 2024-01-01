Названо бестселери німецького ринку

За даними focus2move, у Німеччині - найбільшому в Європі автомобільному ринку беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Названі бестселери ринку нових легковиків у ЄС

У січні 7687 нових Golf поповнили автопарк ФРН. У трійку найпопулярніших нових авто німців також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.

ТОП-10 моделей січневого ринку нових авто Німеччини: