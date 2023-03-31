Найпопулярнішим автомобілем у Європі став електромобіль американського бренду.

За даними JATO Dynamics, у минулому місяці електрокросовер Tesla Model Y, продажі якого у Європі збільшились в річному обчисленні на 173%, очолив європейський рейтинг продажів нових автомобілів.

Читайте також: ЄС остаточно затвердив заборону традиційних авто

На другому місці - Dacia Sandero, яка додала 40% до результату лютого 2022 року.Також у лідерську трійку увійшов Peugeot 208 зі збільшенням продажів на 10%.

Отже ТОП-10 лютого:

  • Tesla Model Y — 18 446 од. (+173%);
  • Dacia Sandero — 18 431 од. (+40%);
  • Peugeot 208 — 16 180 од. (+10%);
  • VW T-Roc — 15 760 од. (+68%);
  • Opel Corsa — 15 120 од. (+29%);
  • Toyota Yaris Cross — 14 772 од. (+54%);
  • Dacia Duster — 14 038 од. (+33%);
  • Fiat 500 — 13 542 од. (+35%);
  • VW Golf — 13 399 од. (-11%);
  • Skoda Octavia — 12 296 од. (+14%).