Найпопулярнішим автомобілем у Європі став електромобіль американського бренду.

За даними JATO Dynamics, у минулому місяці електрокросовер Tesla Model Y, продажі якого у Європі збільшились в річному обчисленні на 173%, очолив європейський рейтинг продажів нових автомобілів.

Читайте також: ЄС остаточно затвердив заборону традиційних авто

На другому місці - Dacia Sandero, яка додала 40% до результату лютого 2022 року.Також у лідерську трійку увійшов Peugeot 208 зі збільшенням продажів на 10%.

Отже ТОП-10 лютого: