Найпопулярнішим автомобілем у Європі став електромобіль американського бренду.
За даними JATO Dynamics, у минулому місяці електрокросовер Tesla Model Y, продажі якого у Європі збільшились в річному обчисленні на 173%, очолив європейський рейтинг продажів нових автомобілів.
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На другому місці - Dacia Sandero, яка додала 40% до результату лютого 2022 року.Також у лідерську трійку увійшов Peugeot 208 зі збільшенням продажів на 10%.
Отже ТОП-10 лютого:
- Tesla Model Y — 18 446 од. (+173%);
- Dacia Sandero — 18 431 од. (+40%);
- Peugeot 208 — 16 180 од. (+10%);
- VW T-Roc — 15 760 од. (+68%);
- Opel Corsa — 15 120 од. (+29%);
- Toyota Yaris Cross — 14 772 од. (+54%);
- Dacia Duster — 14 038 од. (+33%);
- Fiat 500 — 13 542 од. (+35%);
- VW Golf — 13 399 од. (-11%);
- Skoda Octavia — 12 296 од. (+14%).