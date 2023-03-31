Самым популярным автомобилем в Европе стал электромобиль американского бренда.

По данным JATO Dynamics, в прошлом месяце электрокроссовер Tesla Model Y, продажи которого в Европе увеличились в годовом исчислении на 173%, возглавил европейский рейтинг продаж новых автомобилей.

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На втором месте – Dacia Sandero, которая прибавила 40% к результату февраля 2022 года. Также в лидерскую тройку вошел Peugeot 208 с увеличением продаж на 10%.

Итак ТОП-10 февраля: