Самым популярным автомобилем в Европе стал электромобиль американского бренда.
По данным JATO Dynamics, в прошлом месяце электрокроссовер Tesla Model Y, продажи которого в Европе увеличились в годовом исчислении на 173%, возглавил европейский рейтинг продаж новых автомобилей.
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На втором месте – Dacia Sandero, которая прибавила 40% к результату февраля 2022 года. Также в лидерскую тройку вошел Peugeot 208 с увеличением продаж на 10%.
Итак ТОП-10 февраля:
- Tesla Model Y - 18 446 ед. (+173%);
- Dacia Sandero - 18 431 ед. (+40%);
- Peugeot 208 - 16 180 ед. (+10%);
- VW T-Roc - 15 760 ед. (+68%);
- Opel Corsa - 15 120 ед. (+29%);
- Toyota Yaris Cross - 14 772 ед. (+54%);
- Dacia Duster - 14 038 ед. (+33%);
- Fiat 500 - 13 542 ед. (+35%);
- VW Golf - 13 399 ед. (-11%);
- Skoda Octavia - 12 296 ед. (+14%).