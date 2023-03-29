Совет Европейского Союза во вторник окончательно одобрил регламент в рамках "зеленого курса", предусматривающий полный запрет на вредные выбросы для транспортных средств, начиная с 2035 года.

Новый регламент ЕС предусматривает 55% сокращение выбросов парниковых газов для новых легковых автомобилей и 50% для новых микроавтобусов в течение 2030-2034 годов и 100% их сокращение для новых легковых автомобилей и микроавтобусов с 2035 года.

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В то же время из-за сопротивления Германии, выступавшей против полного запрета двигателей внутреннего сгорания (это ударило бы по ее мощной автомобильной промышленности), Совет Евросоюза смягчил некоторые нормы регламента.

Среди прочего, до 2029 года в ЕС будет действовать регуляторный механизм стимулирования, в рамках которого производитель авто, отвечающий определенным критериям, может придерживаться менее строгих целевых показателей выбросов парниковых газов – 25% для легковых автомобилей и 17% для микроавтобусов.

Кроме того, Еврокомиссии поручается разрешить регистрацию после 2035 года авто с двигателями внутреннего сгорания, работающими на климатически нейтральном электротопливе – оно производится из возобновляемых источников энергии.

Исполнительный орган ЕС также в 2026 году "тщательно оценит прогресс в достижении целей по 100-процентному сокращению выбросов к 2035 году и возможную потребность в их пересмотре" с учетом развития технологий.

Сегодняшнее решение Совета Евросоюза является последним шагом в процедуре принятия регламента. Теперь он будет опубликован в Официальном вестнике ЕС и вступит в силу на двадцатый день после его опубликования.

Напомним, что еще в октябре 2022 года Европарламент и страны ЕС уже договорились, что с 2035 года в ЕС можно будет регистрировать только новые автомобили без выбросов вредных веществ. Но одобрение соглашения по странам ЕС, которое было запланировано на начало марта, первоначально было сорвано Германией.

С тех пор Федеральное министерство транспорта и Европейская комиссия вели переговоры о завершившихся на прошлой неделе компромиссах.