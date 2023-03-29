Рада Європейського Союзу у вівторок остаточно схвалила регламент у межах "зеленого курсу", який передбачає повну заборону шкідливих викидів для транспортних засобів, починаючи з 2035 року.

Новий регламент ЄС передбачає 55% скорочення викидів парникових газів для нових легкових автомобілів і 50% для нових мікроавтобусів протягом 2030-2034 років і 100% їх скорочення для нових легкових автомобілів і мікроавтобусів з 2035 року.

Читайте також: В ЄС зростають продажі нових легкових авто

Водночас через спротив Німеччини, яка виступала проти повної заборони двигунів внутрішнього згоряння (це вдарило б по її потужній автомобільній промисловості), Рада Євросоюзу пом’якшила деякі норми регламенту.

Серед іншого, до 2029 року в ЄС діятиме регуляторний механізм стимулювання, у межах якого виробник авто, який відповідає певним критеріям, може дотримуватись менш суворих цільових показників викидів парникових газів – 25% для легкових автомобілів і 17% для мікроавтобусів.

Крім того, Єврокомісії доручається дозволити реєстрацію після 2035 року авто з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на кліматично-нейтральному електропаливі – воно виробляється з відновлюваних джерел енергії.

Виконавчий орган ЄС також у 2026 році "ретельно оцінить прогрес у досягненні цілей щодо 100-відсоткового скорочення викидів до 2035 року, і можливу потребу в їхньому перегляді" з урахуванням розвитку технологій.

Сьогоднішнє рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком у процедурі ухвалення регламенту. Тепер він буде опублікований в Офіційному віснику ЄС і набуде чинності на двадцятий день після його опублікування.

Нагадаємо, ще в жовтні 2022 року Європарламент і країни ЄС вже домовилися, що з 2035 року в ЄС можна буде реєструвати лише нові автомобілі без викидів шкідливих речовин. Але схвалення угоди країнами ЄС, яке було заплановане на початок березня, спочатку було зірване Німеччиною.

Відтоді Федеральне міністерство транспорту та Європейська комісія вели переговори про компроміс, які завершились минулого тижня.