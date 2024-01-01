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Названо кращі автомобілі 2024 року

У Німеччині назвали кращі автомобілі 2024 року. Найбільший подив викликає номінація «найкрутіший автомобіль».
Оголошено результати конкурсу найкращих автомобілів 2024 року - Auto24

Найкрутіший автомобіль – Tesla Cybertruck.

Євген Гудущан
logo12 листопада, 14:52
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Оголошено лауреатів премії Goldenes Lenkrad-2024 ("Золоте кермо-2024"). У списку переможців не так вже й багато електричок. Автомобілі з традиційними двигунами все ще у переважній більшості.

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Переможці за номінаціями:

  • малий автомобіль – Mini Cooper;
  • компактний клас – VW Golf 8;
  • середній клас – Skoda Octavia RS Combi;
  • вищий середній клас – BMW 5 Series Touring;
  • вищий-/ люкс-клас – Porsche Taycan Turbo GT;
  • спорткар – Porsche 911 Carrera GTS;
  • сімейний автомобіль – Peugeot e-5008;
  • найкрасивіший автомобіль – Aston Martin Vantage;
  • кращий вживаний автомобіль – BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81);
  • найкращий автомобіль до €25000 – Citroen C3;
  • найкращий автомобіль до €40000 – Kia EV3;
  • найкращий автомобіль до €50000 – Opel Grandland;
  • найкраща інновація – система Mercedes Drive Pilot;
  • найкрутіший автомобіль – Tesla Cybertruck.
#Новини #Автобізнес