Названо кращі автомобілі 2024 року

Найкрутіший автомобіль – Tesla Cybertruck.
Посилання скопійовано!
Оголошено лауреатів премії Goldenes Lenkrad-2024 ("Золоте кермо-2024"). У списку переможців не так вже й багато електричок. Автомобілі з традиційними двигунами все ще у переважній більшості.
Читайте також: З яких країн імпортують авто в Україну: рейтинг
Переможці за номінаціями:
- малий автомобіль – Mini Cooper;
- компактний клас – VW Golf 8;
- середній клас – Skoda Octavia RS Combi;
- вищий середній клас – BMW 5 Series Touring;
- вищий-/ люкс-клас – Porsche Taycan Turbo GT;
- спорткар – Porsche 911 Carrera GTS;
- сімейний автомобіль – Peugeot e-5008;
- найкрасивіший автомобіль – Aston Martin Vantage;
- кращий вживаний автомобіль – BMW 3 Series (G20, 21, 80, 81);
- найкращий автомобіль до €25000 – Citroen C3;
- найкращий автомобіль до €40000 – Kia EV3;
- найкращий автомобіль до €50000 – Opel Grandland;
- найкраща інновація – система Mercedes Drive Pilot;
- найкрутіший автомобіль – Tesla Cybertruck.