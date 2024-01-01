Названо кращі автомобілі 2024 року

Оголошено лауреатів премії Goldenes Lenkrad-2024 ("Золоте кермо-2024"). У списку переможців не так вже й багато електричок. Автомобілі з традиційними двигунами все ще у переважній більшості.

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Переможці за номінаціями: