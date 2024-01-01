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З яких країн імпортують авто в Україну: рейтинг

За 8 місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $3 млрд. Лідер зростання - Китай.
З яких країн імпортують авто - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Імпортують авто в Україну

Євген Гудущан
logo31 жовтня, 11:11
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За даними Держстату, з січня по серпень в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Загальна митна вартість цих авто становила $2млрд 933млн, що на 19% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 42,5 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

  1. Нiмеччина - 42468 од. (-5%);
  2. США - 34590 од. (+63%);
  3. Китай - 25604 од. (+102%);
  4. Японiя - 21934 од. (+14%);
  5. Республiка Корея - 11159 од. (+63%);
  6. Францiя - 10741 од. (-36%);
  7. Словаччина - 9651 од. (+52%);
  8. Мексика - 9391 од. (+77%);
  9. Чехія - 9117 од. (-21%);
  10. Велика Британія - 9070 од. (-8%).
#Реєстрація авто #Автобізнес #Новини