З яких країн імпортують авто в Україну: рейтинг

За даними Держстату, з січня по серпень в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Загальна митна вартість цих авто становила $2млрд 933млн, що на 19% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 42,5 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто: