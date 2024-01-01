З яких країн імпортують авто в Україну: рейтинг

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Імпортують авто в Україну
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За даними Держстату, з січня по серпень в Україну було імпортовано 215,6 тис. легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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Загальна митна вартість цих авто становила $2млрд 933млн, що на 19% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 42,5 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Нiмеччина - 42468 од. (-5%);
- США - 34590 од. (+63%);
- Китай - 25604 од. (+102%);
- Японiя - 21934 од. (+14%);
- Республiка Корея - 11159 од. (+63%);
- Францiя - 10741 од. (-36%);
- Словаччина - 9651 од. (+52%);
- Мексика - 9391 од. (+77%);
- Чехія - 9117 од. (-21%);
- Велика Британія - 9070 од. (-8%).