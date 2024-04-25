На купівлю нових автомобілів у 1 кварталі 2024 року українці витратили рекордну суму грошей.

Як повідомляє AUTO-Consulting, за 1-й квартал 2024 року на купівлю нових легкових та комерційних автомобілів в Україні було витрачено майже 25 млрд. грн. (581 млн. євро), що є найбільшим показником за останні 6 років.

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В минулому році за 1-й квартал нові автомобілі обійшлись українцям в майже 19 млрд. грн. (456 млн. Євро). Зростання +31,4% в гривневому еквіваленті.

Цікаво, що цьогорічний показник є і найбільшим навіть у порівнянні з довоєнними роками. Наприклад, якщо порівняти фінансову ємність за перший квартал 2021 року, коли на купівлю нових авто було витрачено 606 млн. євро. Аналогічно, за 1-й квартал 2020-го та 2019-го років нові автівки обійшлись українцям в 550 млн. євро та 507 млн. євро відповідно. Це навіть менше цьогорічних показників.

Такі рекордні показники витрачених коштів пояснюються великим відкладеним попитом на закупівлю нових автомобілів та значним зсувом тренду на купівлю більш коштовних автомобілів. Також на ринку практично відсутній сегмент бюджетних Low Cost автомобілів. Крім того, значний вплив на ринок мають електрокари, які дещо дорожчі за середню вартість нового авто, що купується.

Також, багато коштів витрачається на оновлення автопарків державних структур, які закуповують більш дорогі автомобілі. Ну і в цілому автомобільна інфляція впливає на середню вартість нового автомобіля. Експерти прогнозують, що з відновленням авторинку на купівлю нових авто будуть витрачатись ще більші кошти.