На покупку новых автомобилей в 1 квартале 2024 года украинцы потратили рекордную сумму денег.

Как сообщает AUTO-Consulting, за 1-й квартал 2024 года на покупку новых легковых и коммерческих автомобилей в Украине было потрачено почти 25 млрд. грн. (581 млн. евро), что является наибольшим показателем за последние 6 лет.

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В прошлом году за 1-й квартал новые автомобили обошлись украинцам в почти 19 млрд. грн. (456 млн. евро). Рост +31,4% в гривневом эквиваленте.

Интересно, что нынешний показатель является и самым большим даже по сравнению с до военными годами. Например, если сравнить финансовую емкость за первый квартал 2021, когда на покупку новых авто было потрачено 606 млн. евро. Аналогично, за 1-й квартал 2020-го и 2019-го годов новые машины обошлись украинцам в 550 млн. евро и 507 млн. евро соответственно. Это даже меньше нынешних показателей этого года.

Такие рекордные показатели потраченных средств объясняются большим отложенным спросом на закупку новых автомобилей и значительным смещением тренда на покупку более дорогих автомобилей. Также на рынке практически отсутствует сегмент бюджетных Low Cost автомобилей. Кроме того, значительное влияние на рынок имеют электрокары, которые несколько дороже средней стоимости нового авто, покупаемого.

Также, много средств тратится на обновление автопарков государственных структур, которые закупают более дорогие автомобили. Ну и в целом автомобильная инфляция влияет на среднюю стоимость нового автомобиля. Эксперты прогнозируют, что с восстановлением авторынка на покупку новых авто будут тратиться еще большие средства.