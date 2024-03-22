За два месяца украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. на новые авто.
По данным Укравтопром, с начала года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на приобретение автомобилей всего пяти марок.
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- Больше всего денег было потрачено на автомобили марки Toyota – 2,7 млрд. грн.
- За легковушки марки Volkswagen уплатили более 1,4 млрд грн. и это второй результат.
- На третьем месте BMW – 1,3 млрд грн.
- Mercedes-Benz собрал более 1 млрд грн – четвертое место.
- Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в активы этой французской марки ушло около 973 млн. грн.