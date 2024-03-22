За два месяца украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. на новые авто.

По данным Укравтопром, с начала года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на приобретение автомобилей всего пяти марок.

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