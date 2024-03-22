За два місяця українці витратили майже 15,8 млрд грн. на нові авто.
За даними Укравтопром, з початку року на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.
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- Найбільше грошей було витрачено на автомобілі марки Toyota – 2,7 млрд. грн.
- За легковики марки Volkswagen сплатили понад 1,4 млрд грн. і це другий результат.
- На третьому місці BMW – 1,3 млрд грн.
- Mercedes-Benz зібрав понад 1 млрд грн – четверте місце.
- Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Renault, в активи цієї французької марки пішл близько 973 млн. грн.