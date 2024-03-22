За два місяця українці витратили майже 15,8 млрд грн. на нові авто.

За даними Укравтопром, з початку року на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.

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