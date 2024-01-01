Из каких стран импортируют авто в Украину: рейтинг

ФОТО: УкрАвтопром|
Импортируют авто в Украину
Посилання скопійовано!
По данным Госстата, с января по август в Украину было импортировано 215,6 тыс. легковых авто (б/у и новых), сообщает Укравтопром. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Читайте также: Сколько потратили украинцы на новые автомобили: шокирующая цифра
Общая таможенная стоимость этих авто составила $2млрд 933млн, что на 19% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия - 42468 ед. (-5%);
- США - 34590 ед. (+63%);
- Китай - 25604 ед. (+102%);
- Япония - 21934 ед. (+14%);
- Республика Корея - 11159 ед. (+63%);
- Франция - 10741 ед. (-36%);
- Словакия - 9651 ед. (+52%);
- Мексика - 9391 ед. (+77%);
- Чехия - 9117 ед. (-21%);
- Великобритания - 9070 ед. (-8%).