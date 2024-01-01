Из каких стран импортируют авто в Украину: рейтинг

По данным Госстата, с января по август в Украину было импортировано 215,6 тыс. легковых авто (б/у и новых), сообщает Укравтопром. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $2млрд 933млн, что на 19% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто: