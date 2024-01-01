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Из каких стран импортируют авто в Украину: рейтинг

За 8 месяцев в Украину ввезли легковых авто почти на $3 млрд. Лидер по росту - Китай.
Из каких стран импортируют авто - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Импортируют авто в Украину

Евгений Гудущан
logo31 октября, 11:11
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По данным Госстата, с января по август в Украину было импортировано 215,6 тыс. легковых авто (б/у и новых), сообщает Укравтопром. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $2млрд 933млн, что на 19% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  1. Германия - 42468 ед. (-5%);
  2. США - 34590 ед. (+63%);
  3. Китай - 25604 ед. (+102%);
  4. Япония - 21934 ед. (+14%);
  5. Республика Корея - 11159 ед. (+63%);
  6. Франция - 10741 ед. (-36%);
  7. Словакия - 9651 ед. (+52%);
  8. Мексика - 9391 ед. (+77%);
  9. Чехия - 9117 ед. (-21%);
  10. Великобритания - 9070 ед. (-8%).
#Регистриция автомобиля #Новости #Aвтобизнес