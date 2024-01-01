Названо лідерів європейського ринку нових електромобілів

Skoda Elroq
Посилання скопійовано!
За даними JATO Dynamics, перші чотири місця у рейтингу займають авто групи VAG. У квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq. Про це пише Укравтопром.
Читайте також: Імпорт електромобілів в Україну зріс на третину
ТОП-10 європейського ринку електромобілів:
- Skoda Elroq – 7998 од.;
- Volkswagen ID.3 – 6932 од.;
- Volkswagen ID.7 – 6776 од.;
- Volkswagen ID.4 – 6297 од.;
- Kia EV3 – 5680 од.;
- Renault 5 – 5662 од.;
- BMW iX1 – 5518 од.;
- Skoda Enyaq – 5037 од.;
- Tesla Model Y – 4495 од.;
- Citroen e-C3 – 3962 од.