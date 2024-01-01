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Названо лідерів європейського ринку нових електромобілів

Tesla втрачає позиції на європейському ринку. Натомість продажі нарощують місцеві бренди, які налагодили виробництво в Китаї.
Названо найпопулярніші електрички європейського ринку - Auto24

Skoda Elroq

Євген Гудущан
logo28 травня, 11:25
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За даними JATO Dynamics, перші чотири місця у рейтингу займають авто групи VAG. У квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq. Про це пише Укравтопром.

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ТОП-10 європейського ринку електромобілів:

  1. Skoda Elroq – 7998 од.;
  2. Volkswagen ID.3 – 6932 од.;
  3. Volkswagen ID.7 – 6776 од.;
  4. Volkswagen ID.4 – 6297 од.;
  5. Kia EV3 – 5680 од.;
  6. Renault 5 – 5662 од.;
  7. BMW iX1 – 5518 од.;
  8. Skoda Enyaq – 5037 од.;
  9. Tesla Model Y – 4495 од.;
  10. Citroen e-C3 – 3962 од.
#Новини #Автобізнес