Названо лідерів європейського ринку нових електромобілів

За даними JATO Dynamics, перші чотири місця у рейтингу займають авто групи VAG. У квітні найпопулярнішим електромобілем в Європі був Skoda Elroq. Про це пише Укравтопром.

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ТОП-10 європейського ринку електромобілів: